Britney Spears reageert op roddels over cafeïneverslaving: “Ik blijf bij watermeloensap”

“Soms is mijn verwarde geest een gemakkelijk doelwit om mee te rotzooien”, schreef Britney Spears bij een Instagram-bericht als reactie op de aantijgingen dat ze verslaafd zou zijn aan cafeïne en energiedrankjes. “Hoe dan ook, ik blijf bij watermeloensap, wat het raarste ooit is, maar ik kreeg jarenlang te horen dat ik geen koffie mag drinken. Maar ik kan er niet eens naar kijken!” Spears beweert dat ze zweert bij groene thee en nooit laat opblijft met Red Bull. “Het is absoluut het slechtste drankje ooit.”

Kaarsen en poppenkleren

“Ik maak sieraden, kaarsen en poppenkleertjes… En dan?”, gaat Spears verder. “Ik ben misschien een verliezer, maar ik doe wat mij het meest gelukkig maakt en me interesseert. Ik hou er niet van dat mensen me op sociale media pesten.” Haar echtgenoot Sam Asghari blijft haar verdedigen. “Mijn vrouw heeft de volledige controle over haar leven en zal ongeacht de omstandigheden alle beslissingen over haar zorg blijven nemen. Speculatie over haar gezondheid is ongepast en zou onmiddellijk moeten stoppen”, reageerde Asghari eerder dit jaar op de bewering dat Britney zich ooit agressief tegenover hem zou gedragen hebben.