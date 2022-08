Britney Spears post verontrustende audio over moeilijke periode: “Ik voelde me niets waard, en dat was hun schuld”

CelebritiesBritney Spears (40) heeft een opmerkelijk audiobericht gedeeld via haar sociale media. Daarin heeft ze het over de periode waarin haar vader nog haar curator was. Het geluidsfragment duurde maar liefst 22 minuten en werd gepost op haar YouTube-kanaal, maar het werd intussen verwijderd.

In de clip vertelt Britney in chronologische volgorde over de gruwelijke details van de curatele. Er was alleen audio te horen, zonder video. De boodschap werd aanvankelijk ook op Twitter gepost, maar ook daar werd het fragment intussen verwijderd.

Britney heeft het over de periode waarin haar vader, Jamie Spears, in 2008 werd aangesteld als haar curator. Hij was daar als enige verantwoordelijk voor, tot de curatele werd stopgezet in november 2021. De zangeres maakt duidelijk dat ze in het verleden niet durfde praten over de negatieve gevoelens die ze toen had, omdat ze zich schaamde. “Maar nu wil ik ze wel delen”, klinkt het.

Isolatie

“Ik was heel jong toen het begon. Nog maar 25. Ik weet dat ik veel berichtjes kreeg van mijn vriendinnen, die me wilden zien. Ik weet niet precies wat er gebeurd is en waar het fout is gegaan, maar door de straffen die ik kreeg van mijn vader, kon ik niemand zien. Je kan je inbeelden dat ik er niets van snapte, van de hele situatie. Ik heb een keertje in een Brits accent naar mijn dokter gebeld om mijn medicatie te laten voorschrijven. Een spelletje dat ik speelde met de paparazzi. Maar drie dagen later stond er een swat-team in mijn huis, met drie helikopters. Mijn familie gebruikte mijn trucje om de pers te misleiden als bewijs dat ik krankzinnig was. Intussen stonden er wel 200 fotografen te wachten, terwijl ze me met geweld op een ziekenhuisbed duwden en naar buiten reden.”

Volledig scherm Britney Spears viert haar vrijheid tegenwoordig door vele naaktfoto's te delen. © Instagram: britneyspears

Britney is er zeker van dat de curatele met voorbedachten rade door haar ouders werd gepland. “Er is een vrouw geweest die het idee voorstelde aan mijn ouders, en hen dan ook echt heeft geholpen om het uit te voeren. Maar het was opgezet spel. Er zaten nooit drugs in mijn systeem, geen alcohol. Het was puur misbruik. Mijn vader wilde de volledige controle over mijn leven, en hij gebruikte de curatele om dat waar te maken. Ik weet nog dat hij zei: ‘Ík ben Britney Spears, en ik maak hier de beslissingen.’ Oké dan...”

Restricties

De zangeres had het ook over de vreselijke restricties die haar werden opgelegd. “Ik mocht nooit ergens naartoe”, zegt ze. “Elke dag kreeg ik te horen dat ik dik was, dat ik naar de fitness moest. Ik voelde me niets waard, door al die negatieve commentaar. Ik deed wat ze zeiden, omdat ik bang was. Ik heb me niet verzet.”

“Ik moest constant een rolletje spelen en doen alsof alles oké was”, gaat ze verder. “Want ik wist dat als ik dat niet deed, ze mij echt pijn konden doen. Het was 15 jaar touren. Ik was 30 jaar en leefde nog steeds volgens de regeltjes van mijn vader. Iedereen zag het: mijn moeder, mijn broer, mijn vrienden,... Die zeggen er niets van.”

Volgens Britney werd ze gedwongen om tours te doen die ze niet wilde doen. “Elke keer als ik me verzette, bijvoorbeeld tegen een dansmove die ik niet wilde doen, bedreigde mijn vader me met nog een rechtszaak. Daardoor zou ik nog meer van mijn weinige vrijheden kunnen verliezen. De dag dat ze me thuis kwamen halen, belde ik hem huilend op. Ik vroeg waarom hij dit deed. En hij zei me: ‘Je moet nu doen wat de dokters zeggen, ik kan je niet helpen’. En het laatste dat hij tegen me zei was: ‘Wel, je moét niet meegaan naar het ziekenhuis. Maar als je het niet doet, klagen we je aan. En we zullen winnen. Ik heb veel meer mensen in mijn kamp dan jij. Jij hebt niet eens een advocaat’.”

“Ik geloofde een tijdje niet meer in God”, zucht ze. “Zo erg was het. Ik vroeg me af hoe ze hiermee wegkwamen.”

Volledig scherm Britney speelde jarenlang shows die ze eigenlijk niet wilde doen. © Getty Images

#FreeBritney

Dat haar fans haar verdedigden met de #FreeBritney-beweging, stelt ze op prijs. Maar het verwarde haar wel. “Ik vond het bizar dat wildvreemden me kwamen verdedigen op straat, maar dat mijn eigen moeder en zus dat niét deden. Ik denk dat ze het stiekem leuk vonden dat ik overkwam als ‘de slechte’. Als degene waar iets mis mee was. Ze vonden dat prima zo, anders zouden ze me zijn komen redden. En dat kwetst me enorm.”

Ze schuift alle schuld dan ook naar haar familie. “Ze hebben mij letterlijk kapot gemaakt”, zegt ze. “Ze hebben me weggegooid.” Daarbij heeft ze het vooral over haar moeder, Lynn Spears. “Ze had een advocaat voor me kunnen zoeken, ze had me kunnen helpen. Maar dat deed ze nooit. Ik ben ook kwaad op haar omdat ze de vele journalisten die haar opbelden nooit vertelde wat er aan de hand was. Meer dan ‘We bidden voor haar' kwam er niet uit. Bidden? Het had haar twee seconden gekost om een advocaat voor me te regelen.”

Britney eindigt de audio met een uitleg over waarom ze het bandje maakte. “Ik deel dit omdat ik wil dat mensen weten dat ik slechts een mens ben. Ik voel me een slachtoffer na al deze ervaringen en ik weet niet goed hoe ik kan verdergaan en genezen als ik er niet over praat. Als je een rare introvert bent zoals ik, en je hebt het nodig om vandaag een verhaal als dit te horen, hoop ik dat je je nu wat minder alleen voelt. Ook mijn leven is niet makkelijk geweest, je bent niet alleen."

