Britney Spears poseert alweer naakt op Instagram, tot grote ergernis van haar fans

Hoewel Britney enthousiast naaktfoto’s blijft delen op Instagram, reageren de fans iets minder uitgelaten. "Waarom is dit nodig? We weten dat je je vrijheid terug hebt en zijn heel blij voor je, maar hoezo moet je naaktfoto's plaatsen? Dat hoeft toch niet iedereen te zien? Ik denk niet dat je twee tienerzonen hier heel blij van worden," schrijft een fan. Een andere fan laat weten dat Britney iets te veel blootgeeft. “Love you Britney, maar ik haak hierbij even af. Dit soort foto's horen thuis in de Playboy of Penthouse, maar niet op Instagram, waar ook veel jonge volgers je kunnen zien.” Britneys verloofde Sam Asghari kan wel lachen met de foto’s. "Het wordt echt tijd dat ik kleding voor je ga kopen”, schrijft hij.