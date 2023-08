Britney Spears overweegt een openhartig tv-interview naar aanloop van haar memoires

Dat Britney Spears al enorm veel heeft meegemaakt is algemeen geweten. Maar nadat ze in november 2021 verlost werd van haar bewindvoering, waarbij haar vader 13 jaar lang zeggenschap had over haar doen en laten, heeft ze er nog niet echt heel openhartig over gepraat. Ze besliste wel om haar herinneringen neer te pennen in ‘The Woman In Me’, haar memoires die in oktober dit jaar zullen verschijnen.

Naar aanleiding van dat boek proberen veel tv-zenders een openhartig interview met de zangeres te versieren. Volgens ‘The Sun’ gaat het er hevig aan toe tussen de verschillende tv-shows. Er zouden ‘aanzienlijke bedragen’ geboden worden aan Britney om toch maar voor de camera te praten alvorens haar memoires gepubliceerd worden. Ook Oprah Winfrey zou al contact hebben opgenomen met Spears. Toen de zangeres in 2021 van haar bewindvoerder af was, had Oprah de vraag al eens gesteld, maar dat was nog te vroeg. “Ik ben mentaal mijn vrijheid nog aan het verwerken”, zei Britney toen.

De cover van de memoires van Britney Spears: 'The Woman in Me'

Een insider vertelt dat Britney Spears het nog steeds moeilijk heeft om over haar leven te praten. “Het voorstel blijft moeilijk voor haar”, klinkt het. “Het trauma is niet van de ene op de andere dag verdwenen omdat de curatele eindigde. Ze heeft er nog steeds moeite mee om over intieme zaken te praten.”

“Een live nieuwsinterview is dus uitgesloten”, zegt de bron nog. “Maar Britney staat eventueel open om samen met een productiebedrijf te werken, dan hebben zij en haar team nog zeggenschap over het interview.” Daarbij wordt Oprah Winfrey dan weer naar voren geschoven. “De beslissing ligt bij Britney of ze zich klaar voelt om voor de camera te praten.”

