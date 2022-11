Britney Spears opnieuw uit de kleren op Instagram: “Het is onmogelijk dat een heldere Britney dit gepost heeft”

Celebrities Camila Cabello uitgela­chen op sociale media om kerstsin­gle: “Zingt ze nu ‘I’ll Be Home For Quismois?’”

Internetgebruikers liggen in een deuk door de kerstsingle van Camila Cabello (25). De zangeres covert in de kerstperiode vaak het nummer ‘I’ll Be Home For Christmas’. Maar het internet merkt wel iets héél speciaals op aan haar versie: Camila spreekt ‘Christmas’ uit als ‘Quismois’. Er duiken op de sociale media heel wat moppen op over de uitspraak. “Ik kan niet wachten tot Quismois”, klinkt het onder meer. Cabello maakte trouwens ook zélf een TikTok waarin ze de spot drijft met haar uitspraak.

23 november