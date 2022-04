Britney Spears opnieuw bijzonder openhartig: “Seks is geweldig als je zwanger bent”

Celebrities Kim Kardashian sprak acht maanden niet meer met Kanye West na hun scheiding: “Geen behoefte aan”

Kim Kardashian (41) heeft na de scheiding met haar ex Kanye West (44) acht maanden lang niet met hem gesproken. De realityster zei dat ze “een minuutje” nodig had nadat ze in januari vorig jaar de scheiding van de rapper had aangevraagd: “Hij zag de kinderen nog wel, maar ik had gewoon even geen behoefte om met hem te praten.”

13 april