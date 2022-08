Britney Spears opnieuw bijzonder openhartig over curatele: “Ik huil mezelf nog steeds in slaap”

“Aan alle verpleegster die drie keer per dag toegekeken hebben hoe ik mij zat om te kleden en dat vier maanden aan een stuk… douchen alsof ik in de gevangenis zat en vergeet niet het afnemen van mijn bloed… elke woensdag voelde ik mij zo zwak en dat terwijl mijn familie zat te genieten in mijn vakantiehuis op het strand in Destin”, klonk het onder meer in de inmiddels verwijderde post op Instagram.

Verbitterd

Spears had verder nog meer te zeggen. “Ik ben gezegend dat ik getraumatiseerd ben. Er gaat geen dag voorbij waarop ik mij niet verbitterd voel omdat ze er allemaal mee weggekomen zijn.” Ze vervolgt: “En laten we vooral de mensen niet vergeten die drie keer mijn bloeddruk moesten afnemen vooraleer ze het juist hadden.” Daarnaast onthulde de zangeres ook nog dat ze één keer per week “naar buiten mocht” om naar haar therapeut te gaan. “Ik wil mijn liefde sturen naar degenen die voor mij zorgden, maar mij ook tien uur per dag voor hen lieten werken.”

In een andere post op haar Instagram-account, die voorlopig wel nog online staat, schrijft de zangeres dan weer dat ze getraumatiseerd is door alles wat er in het verleden is gebeurd. “Ik voel me beter, maar ik zal altijd getraumatiseerd blijven door mijn verleden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over al die documentaires.” Spears geeft in het bericht ook eerlijk toe dat ze zich nog regelmatig slecht voelt. “Er is geen enkele oplossing die mij beter kan doen voelen… therapie, niks werkt”, vervolgt Britney. “Ik denk dat ik een mirakel nodig heb. Ik huil mezelf meestal in slaap. Ik ben zo onzeker als de pest. Ik weet niet welke houding ik moet aannemen, tenzij de camera aanstaat. Ik moet zelfs lessen volgen om deftig te leren lopen.”