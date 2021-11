Britney Spears nu al op zoek naar trouwlocaties voor haar huwelijk met Sam Asghari: “Ze wil zo snel mogelijk trouwen”

CelebritiesNu Britney Spears (39) niet langer onder de bewindvoering van haar vader staat, is ze niet van plan om nog langer op haar lauweren te rusten. De zangeres denkt alleen nog maar na over de toekomst en daar hoort natuurlijk ook een huwelijk met haar verloofde Sam Asghari (27) bij. Spears zou zelfs al aan het uitkijken zijn naar verschillende locaties.

“Britney is momenteel gesprekken aan het voeren over wat voor huwelijk ze precies wil. Ze is ook al aan het nadenken over enkele locaties”, aldus een insider aan het Amerikaanse People. Het koppel kondigde in september - na een relatie van zo’n vier jaar - aan dat ze officieel verloofd waren. Asghari zou haar ten huwelijk gevraagd hebben op 12 september, vijf dagen nadat haar vader Jamie Spears een petitie indiende bij de rechtbank om zijn bewindvoering stop te zetten. Vlak na hun verloving werd er al gespeculeerd dat Britney en Sam niet lang zouden wachten om in het huwelijksbootje te stappen. “Ze wil zo snel mogelijk trouwen. Het zal ook een eerder kleine ceremonie zijn”, klonk het destijds in het Amerikaanse magazine People.

Erg emotioneel

De zangeres had vorige week ook de kans om wat inspiratie op te doen op het huwelijk van Paris Hilton en Carter Reum. Volgens een bron was Britney Spears namelijk uitgenodigd voor het trouwfeest van de hotelerfgename. Uiteindelijk was de popster niet aanwezig op Paris’ grote dag, maar dat had niets met hun vriendschap te maken. “Momenteel is ze nog erg emotioneel. Ze heeft tijd nodig om zich aan te passen aan haar nieuwe levensstijl.”

Gelukkig kan Britney Spears nog steeds op heel veel steun rekenen van haar fans en van haar andere bekende vrienden. Volgens een bron was vooral de 63-jarige zangeres Madonna de afgelopen maanden erg begaan met haar. Ze zouden in de voorbije periode regelmatig contact gehad hebben. “Madonna heeft altijd al een boontje voor Britney gehad, dus ze kon de afgelopen jaren niet gewoon zitten en toekijken”, vertelde een bron aan het Amerikaanse Page Six.

Volgens de insider is Madonna ook nu - nu Britney weer officieel een vrije vrouw is - van plan om voor haar vriendin te blijven vechten. “Ze is vastberaden om de fouten die in het verleden gemaakt zijn mee recht te zetten. Ze heeft haar hulp aangeboden en is niet bang om voor Britney op te komen, mocht dat nodig zijn.”

