Britney Spears noemt zus Jamie Lynn 'uitschot' in vernietigende Instagram-post

Jamie Lynn schreef onlangs haar memoires neer en bundelde deze in het boek ‘Things I should have said’. Het boek kwam amper twee maanden nadat Britney de rechtszaak tegen haar vader over het voogdijschap gewonnen had uit. Britney vindt het niet kunnen dat haar zus zich nu de ‘nationale best verkopende auteur’ noemt. “Nationale bestseller? DUH! De timing van je boek was ongelooflijk, Jamie Lynn”, steekt Britney van wal. “Vooral wetende dat de hele wereld geen idee had wat er echt met me was gedaan! Mijn hele familie inclusief jij zegt dat je niets wist, maar dat is onzin.”