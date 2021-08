Britney Spears neemt #FreeBritney wel heel letterlijk: topless foto’s om komaf te maken met zwangerschapsgeruchten

Britney Spears hield weinig tot niets over aan de verbeelding in een nieuwe reeks foto’s die ze postte op Instagram. Daarop is te zien hoe ze haar borsten bedekt met haar handen en een roos. Het is een reactie op de geruchten dat de zangeres zwanger zou zijn of een borstvergroting liet doen. “Nee jongens, ik heb geen borstvergroting laten doen op slechts een week tijd en ik ben ook niet zwanger”, steekt Britney van wal. “Ik heb borsten op deze foto’s omdat ik veel eten verslond.” Geen verrassing eigenlijk, want vorige week liet ze nog weten minder aanwezig te zullen zijn op sociale media en meer te gaan koken.

“Ik heb duizenden optredens gedaan waarin ik weinig kleding droeg. Tot mijn afgrijzen zag ik er soms niet zo geweldig uit. Het is super gênant, maar tijdens de optredens dacht ik dat het geweldig was”, schrijft Spears. “Door op te treden werd ik te zelfbewust van mijn lichaam en vond ik me steeds minder aantrekkelijk. Ik wed dat je je nu afvraagt waarom ik mijn lichaam dan nu wel blootgeef? Wel, ik wilde mezelf op een andere manier zien, naakt, zoals ik geboren ben. Als ik terugkijk naar de foto’s die ik van mezelf maak, is het waanzinnig hoe de psychologie werkt. Gewoon door mezelf in mijn puurste vorm te zien. Het doet pijn, het kwetst, het zorgt voor tranen... maar dat is niet wie ik ben. Ik ben een vrouw, een mooie, gevoelige vrouw die naar zichzelf moet kijken in haar puurste vorm. Nee, ik ga geen topless foto’s maken voor de rest van mijn leven, want dat zou gaan vervelen, maar het helpt zeker en vast om je beter in je vel te voelen.”