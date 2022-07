Britney Spears moet dan toch niet getuigen in zaak tegen haar vader: “Het zou haar opnieuw traumatiseren”

Celebrities Een dag te vroeg doodver­klaard, maar acteur Tony Dow uit ‘Leave it to Beaver’ nu toch overleden

Acteur en regisseur Tony Dow is overleden op 77-jarige leeftijd. De Amerikaan werd een dag eerder al doodverklaard door z'n management, maar dat bleek volgens zijn familie niet te kloppen. Dow is vooral bekend van z'n rol in ‘Leave it to Beaver’.

28 juli