Britney Spears mag memoires niet aanpassen na breuk met Sam Asghari

De langverwachte autobiografie van Britney, ‘The Woman in Me’, zal vanaf oktober in de rekken liggen. Het boek ligt dus al een tijdje klaar voor publicatie. De uitgeverij laat zo last minute niet meer toe dat er iets in de tekst wordt aangepast, ook al probeerde de zangeres volgens insiders nog snel enkele aanpassingen door te voeren. Het bedrijf geeft aan dat Britney weken geleden al haar finale goedkeuring voor het boek heeft gegeven, waardoor het nu te laat is om nog veranderingen door te voeren. “Ze heeft haar rechten om zich er nog in te mengen permanent weggetekend”, legt een insider uit aan ‘TMZ’.