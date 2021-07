Britney Spears mag eigen advocaat kiezen en beschuldigt vader van misbruik: “Hij heeft nooit om mij gegeven”

Een rechter in Los Angeles heeft zangeres Britney Spears woensdag de toestemming gegeven om zelf een advocaat aan te stellen die haar moet helpen een einde te maken aan de dertien jaar durende curatele door haar vader, die controle heeft over haar persoonlijke en zakelijke aangelegenheden.

Een geëmotioneerde Britney Spears vertelde vandaag aan de rechter, die ze sprak via de telefoon, dat ze haar vader Jamie formeel wil aanklagen voor zijn rol in haar curatele. “Ik wil mijn vader aanklagen voor misbruik van de curatele,” aldus de zangeres. “Ik wil vandaag aangifte doen tegen mijn vader, ik wil een onderzoek naar mijn vader.” Ze bevestigde opnieuw geen goede band met haar familie te hebben, toen ze wederom per telefoon haar zegje deed. “Ze hebben nooit om me gegeven en hebben me nooit geholpen. Die gedachte heeft me kapot gemaakt.”

“Als dit geen mishandeling is, dan weet ik het ook niet meer. Terwijl mijn familie mij tegen mijn wil opsloot in een kliniek voor mensen met mentale problemen, waren zij met z’n allen vakantie aan het vieren in míjn vakantiehuis in Florida. Dan is er toch iets mis met je, of niet soms? Ook belde mijn vader me vaak dronken op vanuit mijn huis. De enige reden die ik daarvoor kan bedenken is dat ze me kapot wilden maken. Ze wilden iedereen doen geloven dat ik gek ben, maar dat ben ik niet. Ik ben hier en ik wil van mijn vader en het curatorschap af. Vandaag nog.”

“F*cking wreed”

Ook vertelde de zangeres dat haar vader haar geen koffie liet drinken, ze geen vitaminen voor haar haren mocht slikken en hij haar rijbewijs innam nadat ze een keer werd aangehouden toen ze 10 kilometer te hard reed. Hoewel de politie haar destijds slechts een waarschuwing gaf, besloot Jamie dat zijn dochter niet meer zelf mocht rijden en daardoor nog afhankelijker werd. “Dat is gewoon f*cking wreed, sorry dat ik het zo zeg, maar ik kan het niet anders omschrijven.”

“Het is dankzij mijn fans en hun onvoorwaardelijke steun dat ik de moed heb gevonden om te spreken. Zij zijn er altijd voor me geweest en dankzij hen durf ik me eindelijk uit te spreken tegen mijn familie, die mij en mijn fans jarenlang monddood heeft proberen te maken,” aldus Britney, die zo nu en dan moest huilen.

Nieuwe advocaat

Vorige maand vertelde Spears tijdens een hoorzitting aan rechter Brenda Penny dat ze haar eigen advocaat onder de arm wilde nemen. Ze zei voorts dat ze door haar curatoren was gedwongen om tegen haar wil op te treden, antidepressiva in te nemen en aan de pil te blijven.

De zangeres werd in 2008 onder curatele geplaatst na een mentale inzinking. Haar vader Jamie Spears en Jodi Montgomery, een professionele curator, werden aangesteld om haar belangen te behartigen. Montgomery buigt zich over de persoonlijke aangelegenheden van Britney Spears. Haar vader heeft sinds 2008 de controle over haar financiën.

Volledig scherm Haar nieuwe advocaat Mathew Rosengart. © AP

De New York Times meldt dat advocaat Mathew Rosengart de plaats zal innemen van de advocaat die haar sinds 2008 vertegenwoordigde. Die advocaat, Samuel Ingham, nam vorige week ontslag. Rosengart stond in het verleden Hollywoodsterren Sean Penn en Steven Spielberg bij. Hij zal vermoedelijk meteen een formele aanvraag indienen om een einde te maken aan de curatele.

Rosengart was woensdag bij de nieuwe zitting al aanwezig. Buiten de rechtbank sprak de bekende Hollywood-advocaat pers en fans toe. “Wat iedereen uit het oog verloren is vanwege al het drama dat gepaard gaat met deze zaak, is wat het beste is voor Britney. Je hoeft geen expert te zijn om te zien dat het belang van iemand die gebukt gaat onder een curatorschap altijd voorop moet staan”, zei hij.

Op 29 september vindt er opnieuw een hoorzitting plaats.

LEES OOK: