Britney Spears maakt verloving bekend

Muziek Van kindsterre­tje in ‘#LikeMe’ tot 4 miljoen streams pér nummer: wat is het succesre­cept van Camille?

9 september Iederéén moet wat van haar vuurwerk hebben. In elk muzikaal tv-programma duikt ze op, van popster in ‘Tien Om Te Zien’ tot een troostende schouder in de ‘Regi Academy’. En op muziekplatformen ontpopt ze zich tot Vlaanderen jongste streamingwonder met gemiddeld 4,2 miljoen streams pér nummer. Camille (20) is haar rol van kindsterretje in ‘#LikeMe’ met verve ontgroeid. “Ze is misschien niet de allerbeste zangeres, maar dat is Madonna ook niet”, verklaren kenners haar rijzende ster.