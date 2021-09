Britney Spears last socialemediapauze in: “Niks aan de hand mensen”

SHOWBITS VIDEO Waarom beleggen Justin Bieber en Steve Aoki miljoenen in Poké­mon-kaar­ten?

13 september Enkel nog investeren in vastgoed of diamanten? Totaal verleden tijd! Pokémon is al wat de klok slaat vandaag. Ook enkele internationale celebs hebben dat in het snuitje en beginnen snel met een eigen verzameling.Van Justin Bieber tot Steve Aoki, de sterren met een Pokémonverzameling zijn talrijk. Maar waarom investeren ze zo graag in speelkaarten? Desna & Jarne zoeken het uit in een nieuwe Showbits.