Britney Spears kwaad op Christina Aguilera: “Spreek dan als je de waarheid kent”

CelebritiesNu Britney Spears (39) eindelijk bevrijd is van haar curatorschap, houdt ze zich niet meer in. ‘Slachtoffer’ afgelopen vrijdag was zangeres Christina Aguilera (40). Britney trok zich wel op aan de woorden van Lady Gaga (35) die een samenwerking met haar ziet zitten.

Britney reageerde op haar Instagram op een video waarin Christina weigerde een antwoord te geven in een interview dat over Britney ging. De video was van afgelopen donderdag op de rode loper tijdens de Latin Grammy Awards. Een journalist vroeg aan Aguilera of ze contact heeft gehad met Spears na de uitspraak van de rechter. Aguilera’s manager onderbreekt de vraag van de journalist, trekt haar weg en zegt: “Neen, dat doen we vanavond niet. Mijn excuses.” Aguilera vertelt op haar beurt dat ze de vraag niet kan beantwoorden en voegt eraan toe: “Maar ik ben blij voor haar.”

Britney werd woedend toen ze de video zag en schreef: “Ik hou van iedereen die me heeft gesteund ... maar weigeren te spreken als je de waarheid kent, staat gelijk aan een leugen!!!! 13 jaar in een corrupt misbruiksysteem, maar waarom is het zo’n moeilijk onderwerp voor mensen om erover te praten??? Ik ben degene die er doorheen is gegaan!!!! Alle supporters die het woord hebben gevoerd en me hebben gesteund, bedankt… ja ik geef erom!!!

Openlijke steun

De reactie van Britney is ietwat vreemd omdat nog niet zo lang geleden Christina Aguila openlijk haar steun verklaarde aan de ‘Toxic’-zangeres. In een reeks tweets reageerde Christina afgelopen zomer op uitspraken die Britney in de rechtbank deed. Zo schreef ze onder andere: “De afgelopen dagen heb ik nagedacht over Britney en alles wat ze doormaakt. Het is onaanvaardbaar dat een vrouw, of mens, die de controle over hun eigen lot wil hebben, niet mag leven zoals zij dat wil”, schrijft Christina naast een foto van haar en Britney samen. Christina vindt het onacceptabel dat Britney geen kind mag krijgen, terwijl zij dat eigenlijk wel graag wil. Volgens haar moet elk mens het recht hebben om over het eigen lichaam te beslissen.

Christina verwees in haar berichten ook naar haar vroegere vriendschap met Britney. De twee waren vroeger lid van ‘The All-New Mickey Mouse Club’. Geruchten over rivaliteit toen hun carrières van de grond kwamen, hebben beide zangeressen altijd ontkend. “Mochten we toen sociale media hebben gehad, hadden we waarschijnlijk samen een nummer gemaakt en het keihard gepromoot hebben”, voegde Aguilera eraan toe en merkte op dat ze op een dag een nummer met Spears wil opnemen. “Ze verdient alle vrijheid om een gelukkig leven te leiden”, schreef Christina nog. “Mijn hart gaat uit naar Britney. Ze verdient alle WARE liefde en steun in de wereld.”

Lady Gaga

Terwijl Aguilera donderdagavond vragen over Spears ontweek, sprak Lady Gaga op de première in Los Angeles van haar film ‘House of Gucci’, wel over Spears. “Een samenwerking zie ik zeker zitten. Ik denk dat ze voor altijd een inspiratie voor vrouwen zal zijn” vertelde de zangeres. Kort nadat ze vrijdagavond over Aguilera had gepost, plaatste Spears ook een bericht over Gaga om haar te bedanken voor haar woorden. “Bedankt Lady Gaga dat je echt de tijd hebt genomen om zoiets aardigs te zeggen”, schreef Spears op haar Instagram Stories . “Je hebt me aan het huilen gemaakt!!! Ik hou van je !!!”

In een interview met Variety, vertelde Gaga nog iets meer. “Britney is een vrouw die veel kracht toont met haar seksualiteit, zelfs in haar jeugd. Het heeft mij als jonge vrouw geïnspireerd” vertelde Lady Gaga. “We kunnen allemaal voor haar pleiten, maar de persoon die haar leven veranderde, was zij. Dus deze verandering die voor haar plaatsvindt, is door haar gebeurd, geloof ik. Ik kijk uit naar haar toekomst en wens haar het allerbeste.”

