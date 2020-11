Britney Spears komt in opstand tegen haar vader: “Een bewindvoerder? Oké, maar niet papa”

In augustus besliste een rechter dat Jamie Spears ook na twaalf jaar mocht aanblijven als bewindvoerder van zijn dochter Britney. Daar konden de talrijke #FreeBritney-petities van bezorgde fans die vonden dat hun idool letterlijk en figuurlijk gevangen werd gehouden, niks aan veranderen. Hoewel Britney recent nog publiekelijk verkondigde dat er geen vuiltje aan de lucht is, is ze het wel degelijk beu dat haar vader over haar doen en laten beslist. Afgelopen dinsdag ondernam ze met haar team via een telefonische zitting opnieuw een poging om zichzelf los te weken van haar vader, maar dat was opnieuw een slag in het water.