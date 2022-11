Britney Spears is nog niet klaar voor een film over haar leven: “Ik ben nog niet dood”

“Ik hoor overal dat mensen een film willen maken over mijn leven”, schrijft Britney Spears op haar Instagramaccount. “Jongens, ik leef nog”, klonk het overduidelijk. Voor Millie Bobby Brown betekent de uitspraak van de Amerikaanse zangeres dan ook minder goed nieuws. In een interview met ‘The Drew Barrymore Show’ vertelde de ‘Stranger Things’-actrice dat ze het wel zag zitten om in de huid van de popster te kruipen. “Ik denk dat haar verhaal me aanspreekt”, aldus Brown. “Ik kijk vaak naar haar video’s en naar interviews van vroeger. Ik ken haar niet, maar als ik foto’s van haar opzoek, krijg ik het gevoel dat ik haar verhaal op de juiste manier kan vertellen.”

Britney Spears heeft deze week nog wel meer opvallende uitspraken gedaan. Op haar sociale media zei ze onder meer dat ze niet helemaal ‘aanwezig’ was tijdens haar huwelijk met Sam Asghari. “Toen ik in het huwelijksbootje gestapt ben, was ik mij daar niet echt bewust van”, klonk het onder meer. “Er werd veel gebabbeld”, aldus Spears over haar trouwdag. “Ik heb jammer genoeg niet veel gezegd, want als je niet kan ademen, is je lichaam niet ontspannen genoeg om te praten.” Eerder maakte Spears ook al duidelijk dat ze vlak voor haar huwelijk een paniekaanval had gekregen. “Ik was zo zenuwachtig en toen gebeurde het plots. Niet veel later heb ik mij wel herpakt.”