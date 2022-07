Britney Spears is niet mals voor haar thuisland Amerika: “Al zo vaak gepest geweest door dit land”

CelebritiesNormaal gezien bewaart Britney Spears (40) haar tirades op sociale media voor haar familie, maar deze keer is het haar thuisland Amerika dat eraan moet geloven. Op zaterdag deelde de zangeres een redelijk lang bericht, dat inmiddels weer verwijderd is, over de vele documentaires die - zonder haar toestemming - er ondertussen over haar gemaakt zijn.

In de afgelopen twee jaren werden er al heel wat documentaires gemaakt over de Amerikaanse zangeres. Denk bijvoorbeeld maar aan de docu ‘Britney vs. Spears’ of ‘Framing Britney Spears’. De zangeres zelf heeft hier echter nooit toestemming voor gegeven en ondertussen is het dan ook stilaan welletjes geweest voor de popdiva.

Op sociale media haalt Britney Spears nu uit naar haar thuisland. “Als het de bedoeling was van Amerika om mij te vernederen, dan hebben ze het volgens mij geweldig gedaan…”, klonk het onder meer op Instagram. Ze vervolgde: “Ik ben in mijn leven al zo vaak gepest geweest door dit land. Het is gewoon te gek voor woorden. En is het eigenlijk wel legaal om zonder toestemming een documentaire te maken over iemand?”

Gênant

Volgens Britney Spears is er nog nooit iemand zo vaak het onderwerp geweest van een documentaire. “En deze specials beweren dat ze me willen helpen. Serieus??” De zangeres zei verder nog dat ze nog nooit zoiets beledigend gezien heeft. “Iedereen met wie ik gesproken heb, heeft gezegd dat dit de reden is waarom de curatele voorbij is. Serieus? Dit is het zieligste wat ik ooit al in mijn leven gezien heb.” Ze vervolgde: “Dus deze mensen komen hier zomaar mee weg, zonder de waarheid te vertellen over wat ze mij écht aangedaan hebben, maar ze kunnen mij wel op z’n gênante manier in de kijker zetten? En dan beweren ze nog dat ze dit doen om mij ‘te helpen’.”

De Amerikaanse zangeres had op haar Instagram-account ook nog veel meer te zeggen over de hele situatie. Zo was Britney Spears bijvoorbeeld ook niet mals voor de Amerikaanse paparazzi. De popster meent dat fotografen steeds proberen om niet zo'n flatterende foto’s van haar te nemen. Spears is ook van mening dat de vele documentaire veel ongepaste foto’s en video’s van haar gebruikt hebben. Wederom zonder haar goedkeuring.

LEES OOK:

Bekijk hier: de trailer van de explosieve Britney Spears-documentaire