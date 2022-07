Britney Spears houdt zich niet in: “Ik spendeer liever tijd met daklozen dan met mensen in Hollywood”

“God is niet vriendelijk. Betekent dat dan dat de duivel extreem knap en vriendelijk is? Ik spendeer liever tijd met daklozen dan met mensen in Hollywood”, klonk het op Spears’ pagina. Haar volgers sloten zich daar grotendeels bij aan en reageerden onder andere: “Dakloze mensen hebben waarschijnlijk veel meer wijsheid in zich dan diegenen in Hollywood." Toch rijst er ook een puntje van kritiek. Want de gastenlijst van haar huwelijk bestond grotendeels uit Hollywoodsterren zoals Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore en Selena Gomez. “Ik herinner me hoe er amper mensen uit Hollywood op je bruiloft waren met al die daklozen”, zei iemand ironisch.