“Britney Spears heeft net m’n telefoon geleend”: getuigenissen leggen pijnlijke details van curatele bloot

Britney Spears belde alarmnum­mer 911 avond voor hoorzit­ting

3 juli Britney Spears heeft aan de vooravond van haar hoorzitting afgelopen week het Amerikaanse alarmnummer 911 gebeld. Dat staat in een onderzoek van journalisten Ronan Farrow en Jia Tolentino, beiden verbonden aan het gerenommeerde magazine The New Yorker. Britney belde het nummer “om zichzelf te melden als slachtoffer van de bewindvoering”.