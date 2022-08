Britney Spears heeft interview met Oprah afgewezen: “Het is mij niet om het geld te doen”

CelebritiesEr wordt nu al maanden beweerd dat Britney Spears (40) plannen heeft voor een interview met Oprah Winfrey, maar ondertussen heeft de Amerikaanse zangeres de geruchten zelf ontkracht. In een 22 minuten durende audio - die inmiddels weer verwijderd is - deelt ze waarom ze veel geld afwees om een ​​interview te doen met Winfrey (68). “Het is gewoon niet relevant.”

Volgens Britney kreeg ze “talloze aanbiedingen” om tegen betaling haar verhaal te doen, maar ging ze hier niet op in. “Ik denk niet dat het relevant is, betaald worden om je verhaal te doen”, meent de zangeres. “Ik vind het een beetje onnozel. Ik heb aanbiedingen gehad van Oprah en vele anderen, voor ontzettend veel geld, het is krankzinnig. Maar ik wil dat allemaal niet. Voor mij gaat dit verder dan een simpel interview geven.”

Heftige omstandigheden

De 40-jarige zangeres deelde in de audio-opname verder nog enkele schrijnende details. Spears bevestigt onder meer dat ze begin 2019 gedwongen werd opgenomen in een psychiatrische instelling omdat ze tijdens een van haar repetities bezwaar maakte tegen een dansbeweging. In de audio beschrijft ze de heftige omstandigheden in de instelling, waarin ze zich naar eigen zeggen moest uitkleden in het bijzijn van anderen en zware therapie moest volgen. “Ze brachten me in een onwetende gemoedstoestand om me het gevoel te geven dat ik ze nodig had”, zei ze, eraan toevoegend dat haar naar verluidt werd verteld: “Als je niet doet wat we zeggen, gaan we je laten zien wie de baas is.”

Verder haalde Britney in de audio opnieuw flink uit naar haar familie. “Ze hebben me letterlijk vermoord. Ze hebben me weggegooid”, aldus Spears. “Ik trad ‘s avonds op voor duizenden mensen in Vegas, de kick van het artiest zijn, het gelach, het respect,... Ik was een machine. Ik was een fucking machine. Het was krankzinnig.” In de opname is het ook voornamelijk Lynne Spears, de moeder van de zangeres, die het hard te verduren krijgt. Als verslaggevers haar belden zou ze zich “onschuldig verborgen hebben”. “Ik heb het gevoel dat ze me in letterlijk twee seconden een advocaat had kunnen bezorgen”, zegt de zangeres.

