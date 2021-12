Britney Spears haatte wereldtournees: “Ik denk niet dat ik dat ooit nog wil doen”

Britney Spears vond het ontzettend moeilijk om altijd maar onderweg te zijn toen ze nog grote wereldtournees deed. In een post op Instagram zegt de 40-jarige dat ze betwijfelt of ze dat ooit nog zal doen.

“Ik weet dat ik niet meer met een band in grote stadions sta maar ik zal eerlijk zijn en zeggen dat het leven ‘on the road’ zwaar is”, schrijft Spears in een lang bericht aan haar volgers. “Mijn eerste drie jaar in de business en onderweg waren leuk maar als ik eerlijk ben; na die eerste drie tours en in dat tempo... ik denk niet dat ik dat ooit nog wil doen. Ik haatte het.”

In haar relaas haalt de zangeres ook uit naar haar familie, van wie ze tijdens haar curatele nooit geld op zak mocht hebben. “Ik mag nu eindelijk cash hebben dus ik ben naar een pinautomaat gegaan en was zo trots op mijn 300 dollar”, aldus Spears. “Ik vind het gênant dat mijn familie het zo lang niet toestand dat ik m’n eigen geld had, terwijl ik me een slag in de rondte werkte voor ze.” Ze vertelt dat ze chocola, kerstsokken en een fles witte wijn heeft gekocht tijdens haar eerste shoppingtrip.

Diane Sawyer

De zangeres haalt ook het inmiddels beruchte interview aan dat ze achttien jaar geleden had met Diane Sawyer. In de documentaire Framing Britney Spears van vorig jaar wordt dat als voorbeeld gebruikt om te laten zien hoe Spears destijds door de pers werd behandeld. Sawyer ging uitgebreid in op de relatiebreuk van Spears en Justin Timberlake en legde de schuld daarvan bij de zangeres, die ze min of meer beschuldigde van vreemdgaan.

In haar post maandag vertelt Spears dat ze in die periode helemaal niet over de breuk kon praten, maar dat haar vader zonder haar toestemming het interview met Sawyer had geregeld. “Ze dwongen me erover te praten! Ik was toen een baby en begreep niet wat er aan de hand was. Maar nu begrijp ik dat wel en ze kan m’n witte kont kussen.”

Lees ook: