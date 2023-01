Britney Spears haalt uit naar zus Jamie Lynn: “Ga je nu echt zeggen hoe moeilijk het was om mijn zus te zijn?”

CelebritiesHet zit er weer bovenarms op tussen Britney Spears (41) en haar jongere zusje Jamie Lynn (31). Die laatste had in het tv-programma ‘Special Forces: World’s Toughest Test’ gepraat over hoe moeilijk het is om familie te zijn van Britney. En die kan daar niet mee lachen.

Afgelopen week ging in de Verenigde Staten het tv-programma ‘Special Forces: World’s Toughest Test’ - een soort van ‘Kamp Waes’ voor beroemdheden - in première. Een van de deelnemers is Jamie Lynn Spears, het jongere zusje van Britney. In het programma vertelde ze dat ze in haar jeugd worstelde met haar eigenwaarde. “Toen ik opgroeide, werd mijn zus beroemd. Wereldberoemd. En dat toen ik nog erg jong was", vertelde Jamie Lynn. “Ik ben zo trots op haar en ik zie haar doodgraag, maar ik weet niet. Soms heb ik het gevoel dat ik niets voor mezelf heb.”

Wellness

Woorden die niet in goeie aarde vielen bij Britney. “Gaan we nu echt zeggen hoe moeilijk het was om mijn zus te zijn? Serieus?” schreef ze op Instagram. De zangeres had het vervolgens over haar familie en jeugdvrienden die tijdens haar ‘residency’ in Las Vegas konden genieten van wellness en champagne, terwijl zij dat niet mocht. “Wil je dat ik mijn verhaal doe op tv?”, vervolgde Britney. “Ik spuw nog liever in hun gezichten en haal hen op Instagram door het slijk. Want dat is alles wat mijn familie ooit voor mij geweest is.”

Britney voegde er nog aan toe dat ze zenuwschade heeft opgelopen tijdens de bewindvoering. “Ik heb het aan de rechterkant van mijn lichaam. Dat wordt elke avond gevoelloos. En daar heb ik geen slachtoffer-verhaal over, en ik huil er niet om, want ik was nooit belangrijk. Ik zat vier maanden lang tien uur per dag in een stoel, zonder rechten." Daarmee verwijst Britney mogelijk naar 2019, toen ze tegen haar wil werd opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. “Mijn familie heeft me zo gekwetst en niets voor me gedaan. Ik ben 15 jaar van mijn leven verloren, terwijl mijn familie eigenaar is van mijn naam.”

Moeilijkheden

De zangeres besloot haar bericht met een boodschap aan Jamie Lynn. “Het verbijstert me echt dat je praat over de moeilijkheden die je had met mij als je zus. Het spijt me dat je je zo voelt, maar por mijn gebroken voet nooit meer in de keuken, terwijl je me vertelt dat ik naar de dokter moet gaan omdat mijn voetinfectie je koninklijke kinderen kan besmetten.” Het bericht werd intussen alweer verwijderd.

In 2021 besloot een rechter dat Britney na dertien jaar niet langer onder de bewindvoering van haar vader moest staan. Sindsdien haalt de zangeres met de regelmaat van de klok uit naar haar familieleden op sociale media, en wat ze haar in die periode hebben aangedaan.

