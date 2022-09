Britney Spears haalt uit naar eigen zoon: “Je wil gewoon dat ik je vader 46.000 dollar per maand blijf geven”

CelebritiesHet maakte Britney Spears (40) woedend om te zien hoe haar zoon Jayden (15) openlijk praatte over haar en hun beschadigde moeder-zoonrelatie. De jongeman gaf een interview aan ‘ITV News’ waar hij zei dat de band met zijn moeder “misschien hersteld kon worden” en dat haar onthullende posts op sociale media enkel zijn “om aandacht te krijgen.” De popster plaatste maandag, een inmiddels verwijderde, audioboodschap op Instagram en ging serieus tekeer. “Je bent net zoals mijn andere familieleden. Je vond het stiekem leuk om naar me te kijken alsof er iets mis met me was.”

In de opname betreurde Spears dat ze haar zonen amper ziet. Daarom herinnert ze zich een gesprek met haar jongste zoon, waar ze zich rechtstreeks tot richt. “Ik zat in de keuken en keek je recht in de ogen, prachtige jongen. Ik zei: ‘Waarom kan ik jullie niet meer zien? Ik kijk ernaar uit om jullie wekelijks te zien.’” Waarop Jayden zou geantwoord hebben: “Mama, het zal veranderen.” Helaas gebeurde het tegenovergestelde en zagen moeder en zonen elkaar een lange tijd niet meer. In een interview te horen krijgen dat de relatie “misschien” hersteld kan worden, pikt de zangeres niet.

“Dus Jayden, aangezien je mijn gedrag ondermijnt, zoals mijn hele familie altijd doet door te zeggen dat je hoopt dat ik beter word en dat je zal bidden voor me. Voor wat bid je dan? Dat ik blijf werken zodat ik mama’s advocaatkosten en haar huis kan betalen? Je bent net zoals mijn andere familieleden. Je vond het stiekem leuk om naar me te kijken alsof er iets mis met we was”, klonk het bij de zangeres. “Willen jullie dat ik beter word zodat ik je vader 46.000 euro per maand kan geven? Of gedragen jullie je als dwazen omdat het binnen twee jaar voorbij is en jullie niets krijgen?”, stelde Britney. “Al overlaadde ik jullie met cadeaus en speelde ik een heilige, het was nooit genoeg. Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik weet dat ik niet perfect ben, maar de liefde die ik jullie gaf was oprecht. Als je dan op een diplomatische manier zegt dat je mij pas wil zien ‘als ik beter ben’...”

Verder sprak Britney zich nog uit over haar geloof. Door het curatorschap, waarbij ze amper vrijheid kende, koos ze ervoor om zich als ongelovige neer te zetten. “Eerlijk gezegd vind ik dat mijn vader voor de rest van zijn leven in de gevangenis moet zitten. Maar zoals ik al zei, God zou het niet toestaan dat zoiets gebeurd. Als er al een God is. Want ik geloof niet meer in God als ik zie hoe mijn kinderen en familie me behandelen. Er valt niks meer te geloven. Ik ben een atheïst.”

