Britney Spears haalt stevig uit naar zus Jamie Lynn, alweer

Celebrities Leonardo Di Caprio uitgemaakt voor ‘eco hypocriet’ tijdens vakantie op luxejacht

Leonardo Di Caprio (47) staat onder vuur nadat hij in St. Barts werd gespot op een luxejacht. De acteur, die bekend is van zijn gerenommeerde rollen in ‘Wolf of Wall street’ en ‘The Revenant’, is een prominente stem in de strijd tegen klimaatverandering. Fans noemen de Oscar-winnaar nu een ‘eco hypocriet’.

10 januari