Britney Spears haalt slag thuis: vader Jamie is geen toezichtshouder meer. “Ik ben in de zevende hemel”

CelebritiesDe ‘Free Britney’-activisten mogen opgelucht ademhalen - net zoals de zangeres zelf. Papa Jamie Spears (69) is na dertien jaar niet langer de bewindvoerder van dochter Britney (39). Rechter Brenda Penny heeft hem woensdag per direct uit zijn functie ontzet. De zangeres blijft wel onder bewindvoering staan, maar haar team heeft dit keer zélf de voorlopige vervanger mogen aanduiden. “Ik ben in de zevende hemel", liet Britney alvast weten.

Dat papa Spears niet langer als bewindvoerder mag optreden, is een grote overwinning voor de Amerikaanse zangeres, bekend van hits als ‘Circus' en ‘Toxic’. Ze voert namelijk al jaren een juridische strijd om haar vader te laten ontslaan als bewindvoerder, al werd pas het afgelopen half jaar écht duidelijk hoezeer ze van hem af wilde. Britney stond al sinds 2008 onder de bewindvoering van haar vader, nadat ze na een mentale inzinking werd opgenomen in het ziekenhuis. Jamie Spears was in het begin zowel verantwoordelijk voor de beslissingen over haar persoon als over haar financiën, maar die eerste rol moest hij in 2019 aan de onafhankelijke Jodi Montgomery laten. Zelf bleef hij wel de controle houden over haar financiën. De zangeres ging relatief kort na haar inzinking alweer full-time aan de slag. Ze nam meerdere albums op en verdiende miljoenen met een zeer succesvolle serie optredens in Las Vegas. Toch werd de bewindvoering, dat doorgaans bedoeld is voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen of beslissen, tot nu toe niet opgeheven.

Nu moet Jamie die functie dus toch officieel uit handen geven. Hij wordt (tijdelijk) vervangen door John Zabel, een adviseur die door de advocaat van Britney, Mathew Rosengart, werd uitgekozen en die gespecialiseerd is in het financieel begeleiden van cliënten. Papa Jamie uitte eerder deze week nog z'n ongenoegen over de keuze, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Zij noemde de situatie 'onhoudbaar' en had het over een ‘giftige omgeving’, waarop ze Jamie schorste.

Of de bewindvoering uiteindelijk helemaal beëindigd zal worden en Britney dus weer zelf haar beslissingen zal mogen nemen, wordt pas op 12 november beslist. Intussen heeft advocaat Mathew Rosengart gevraagd om inzage te krijgen in de door Jamie gevoerde boekhouding. Zo wil hij bepalen of er sprake is geweest van mogelijke corruptie of onregelmatigheden. In een documentaire van The New York Times die deze week werd uitgezonden, kwam naar voren dat Britney Spears’ management en haar vader onder het mom van ‘beveiliging’ mogelijk haar telefoon en sms-verkeer hebben afgeluisterd. Ook zou hij zichzelf een royaal loon - meer dan de zangeres zelf kreeg - hebben uitgekeerd van de inkomsten van Britney.

De afgelopen drie maanden zijn de gebeurtenissen in een stroomversnelling geraakt. Dat begon met een pakkende getuigenis van Britney zelf in juni van dit jaar. Via videoverbinding vertelde ze voor het eerst over hoe zij de bewindvoering ervaarde en welke rol haar vader daarin opnam. Zo vertelde ze onder meer dat ze verplicht moest optreden, dat ze lithium te slikken kreeg wanneer ze aangaf het rustiger aan te willen doen. Ook beschreef ze hoe ze constant gecontroleerd werd door medewerkers van haar vader - die aan hem verslag uitbrachten over haar situatie - en vertelde ze dat ze graag nog een baby wilde, maar haar spiraaltje niet mocht laten verwijderen. “Ik ben niét gelukkig. Ik kan niet slapen. Ik ben zo kwaad. Ik ben depressief. Ik huil elke dag”, klonk het bijvoorbeeld. “In Californië kan je enkel de vergelijking maken met sekshandel. Iemand tegen zijn wil laten werken, al z’n bezittingen weghalen — kredietkaart, cash, telefoon, paspoort — en ze in een huis plaatsen waar ze werken met de mensen die bij hen inwonen.” De zangeres gaf dan ook aan dat ze hoopte dat de mensen die voor haar situatie verantwoordelijk waren - met papa Jamie op kop - gestraft zou worden voor hun daden.

Na de hoorzitting stapte haar advocaat, die door Jamie was uitgekozen en in zijn naam handelde, op en kon Britney eindelijk zelf een advocaat kiezen die haar belangen zou verdedigen. Dat werd Mathew Rosengart. Die liet er geen gras over groeien en diende meteen een verzoek in om de bewindvoering van Jamie te laten beëindigen. Na een tijdje tegenpruttelen ging Jamie daar op 7 september mee akkoord, al gaf hij aan dat hij nog een tijdje wilde aanblijven om de lopende zaken te kunnen afhandelen. Zijn dochter ging daar vorige week officieel mee akkoord, al pleitte ze wel voor een snelle afhandeling. Daarom stelde haar advocaat zelf een vervanger voor Jamie voor, John Zabel. Geen goede keuze, volgens papa Spears, maar daar was de rechter het duidelijk niet mee eens.

Volledig scherm Britney's advocaat Mathew Rosengart sprak na afloop van de hoorzitting kort met de media. Hij reageerde op het volgens hem “monumentale besluit” dat rechter Brenda Penny had genomen door Jamie Spears uit zijn rol als toezichthouder te zetten. © REUTERS

Volledig scherm Fans reageren aan de rechtbank opgetogen over de uitspraak. © AFP

Britney: “Ben in de zevende hemel”

Britney Spears heeft inmiddels zelf via sociale media gereageerd op de beslissing van de rechter om haar vader niet langer in zijn functie als toezichthouder van zijn dochter te houden. De zangeres plaatste een video op Instagram waarin ze in de cockpit van een vliegtuig te zien is. Ze schreef daarbij: “Ik ben in de zevende hemel!!”. Haar verloofde, Sam Asghari, hield het minder cryptisch op zijn sociale media. “Free Britney”, schreef hij op z'n Instagram Stories. “Proficiat!” Dat volgde hij op door een foto van een leeuwin op z'n Instagram-pagina te posten. “De kracht van de leeuwin", klonk het daar. “Free Britney.”

Mathew Rosengart, de advocaat van de zangeres, sprak na afloop van de hoorzitting kort met de media. Hij reageerde op het volgens hem “monumentale besluit” dat rechter Brenda Penny had genomen door Jamie Spears uit zijn rol als toezichthouder te zetten. “Mijn cliënt is ontzettend blij en deze beslissing is een substantiële stap voorwaarts richting haar vrijheid. Er is heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, het was zeer intens. Ik ben trots en Britney is trots. De inspanningen van Britneys fans zijn van groot belang geweest in deze zaak en dankzij hen heeft mijn bedrijf de bal uiteindelijk in het doel weten te schoppen. Dit is een prachtige teamprestatie”, aldus Rosengart.

In juli, bij zijn aanstelling, liet Rosengart al weten dat hij voluit voor één einddoel wilde gaan: het einde van de bewindvoering. “Haar vrijheid is waar het om gaat. Ik verwacht dat er een definitief einde komt aan het curatorschap en dan kan Britney doen wat ze wil en wanneer ze dat wil. Wat betreft haar toekomst: dat is geheel aan haar. Als ze weer wil optreden kan ze dat zelf beslissen en als ze dat niet wil is dat ook goed. Het is haar keuze. Er zijn de afgelopen jaren teveel beslissingen voor haar genomen door anderen.”

Volledig scherm Fans reageren aan de rechtbank opgetogen over de uitspraak. © REUTERS

Volledig scherm Fans reageren aan de rechtbank opgetogen over de uitspraak. © REUTERS

