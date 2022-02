Britney Spears haalt opnieuw uit naar zus Jamie Lynn én voormalig management: “Ze wilden me vermoorden”

CelebritiesBritney Spears (40) heeft woensdag op haar Instagramacount gezworen dat ze haar voormalige management zal aanklagen. Naar eigen zeggen voelde ze zich hulpeloos bij de oprichtster van het bedrijf en vreesde ze zelfs voor haar leven. Dat is niet de enige wilde uitspraak die ze deed op het platform. Britney haalde opnieuw stevig uit naar haar zus Jamie Lynn. Ondertussen heeft de zangeres haar kalmte teruggevonden, want beide posts zijn intussen al verwijderd.

“Ik ga alles en iedereen van Tri Star aanklagen”, schreef de popster met drie uitroeptekens bij een inmiddels verwijderde Instagrampost. Spears beweerde dat haar vader, Jamie Spears, de oprichtster van het bedrijf, Lou Taylor, “aanbad”: “Hij zou alles hebben gedaan wat ze van hem vroegen”, schreef ze. “Ik denk dat ze me probeerden te vermoorden. Ik geloof tot op de dag van vandaag dat ze dat probeerden te doen.”

Vader Spears nam Tri Star aan als zakelijk manager van Britney’s vermogen, nadat hij haar in 2008 onder voogdij had geplaatst. Het bedrijf werkte meer dan tien jaar voor de zangeres totdat de samenwerking in 2020 tot een einde kwam. “Niemand anders zou hebben meegemaakt wat ze me hebben aangedaan” vervolgde Britney in de post van woensdag. “Ik heb het allemaal meegemaakt en ik herinner het me allemaal !”

De advocaat van het bedrijf, Charles Harder, zei in een verklaring aan Page Six dat de beweringen van Britney “volledig vals” waren, en ook “zeer beledigend, schadelijk en onaanvaardbaar.”

Nieuwe uithaal naar zus Jamie Lynn

Diezelfde woensdag postte ze ook een nieuwe Instagramtirade gericht aan haar jongere zus. De spanning tussen de zussen is te snijden sinds Jamie Lynn haar biografie uitbracht. Britney beschuldigt Jamie Lynn ervan dat ze heel wat leugens heeft verteld en dat laat ze niet zomaar passeren: “Het spijt me dat ik je uitschot noemde, maar waarom loog je over mij? Het is alsof je alles doet om over mij te liegen en me in een slecht daglicht te stellen.”

Ze schreef verder nog dat ze het “eng” vond hoe geloofwaardig haar zus kan zijn en bedacht dat als mensen haar persoonlijk niet kennen, ze de leugens wel eens zouden geloven. Ze haalt dan ook fel uit naar de houding die haar zus heeft aangenomen in de afgelopen jaren: “Je gedroeg je alsof je de baas was in het huishouden. Ik weet dat papa nu een stapje terug heeft gedaan, dus ik denk dat je het gevoel hebt dat je kleine brutale zelf hem de baas kan, maar ik ben hier als je oudere zus om je op je plaats te zetten”, schreef ze, opnieuw met heel wat uitroeptekens erbij.

Verhuisplannen

Maar gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel op het profiel van Britney. In een post, die niet verwijderd is, maakte ze bekend dat ze plannen heeft om te verhuizen. De zangeres is klaar voor enkele veranderingen in haar leven en daar hoort het vertrek uit haar huis in Californië bij.

“Dus dit is het uitzicht vanuit mijn kamer. Het is vrij spectaculair", schreef Spears bij een video van de zon die ondergaat. “Ik heb zeven jaar in dit huis gewoond en ben bezig met het kopen van een nieuw huis. Het is tijd voor verandering!”

“Ik ben vrij bescheiden geweest over het huis waarin ik nu woon”, vervolgde ze. “Ik weet dat jullie me hebben zien dansen in mijn woonkamer. Maar eerlijk gezegd heb ik drie woonkamers. Misschien geef ik jullie op een dag een rondleiding, maar tot die tijd is hier de roze lucht!” Het huis waar Britney nu woont, staat nu nog niet te koop maar volgens insiders zou het minstens 10 miljoen dollar waard zijn.

