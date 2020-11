Britney Spears gaat in staking en weigert ooit nog op te treden als vader in beeld blijft

CelebritiesBritney Spears (38) is erg bang voor haar vader en wil niet meer optreden zolang hij beheerder is van haar zakelijke belangen. Dat heeft haar advocaat Sam Ingham verklaard in de rechtbank van Los Angeles, zo schrijft website TMZ. De ontwikkelingen komen er nadat de zangeres vorige week nog een nieuwe juridische zaak aanspande om haar vader Jamie (68) voor eens en altijd te laten schrappen als bewindvoerder.

Tijdens de zitting zou de advocaat van Britneys moeder Lynne er ook op hebben aangedrongen dat vader Jamie aftreedt als toezichthouder. De zangeres zou min of meer worden gedwongen in staking te gaan zolang Jamie aanblijft, omdat hij haar zakelijke belangenbehartiger is.

Jamie Spears verklaarde afgelopen week in rechtbankdocumenten dat het een heel slecht idee is hem niet langer verantwoordelijk te laten zijn voor de financiële beslissingen van zijn dochter. Hij heeft haar naar eigen zeggen uit torenhoge schulden geholpen en voorkomen dat de zangeres juridische problemen zou krijgen. Eerder uitte Jamie bij de rechter zijn zorgen over de invloed van advocaat Ingham op zijn dochter, en eiste hij dat zij haar eigen zegje zou kunnen doen in een nieuwe zitting.

Van kwaad naar erger

Volgens haar advocaat, Sam Ingham, gaat de situatie van Britney Spears inmiddels van kwaad naar erger. Haar eigen standpunten kan ze volgens haar verdediging echter nergens kwijt: volgens haar advocaat laat de mentale toestand van Spears momenteel niet toe dat ze enige verklaring zou opstellen of ondertekenen, waarin zou worden opgesteld wat ze zelf met haar leven wil doen.

Maar daar geloven haar fans geen woord van: volgens hen wordt Britney wel degelijk tegen haar wil van haar vrijheden beroofd. Ook haar broer Bryan Spears (43) heeft zich ondertussen voor het eerst uitgesproken over de zorgen die zijn ontstaan over de toestand van zijn zus. Hoewel Bryan zegt dat de familie er veel baat bij heeft gehad dat zijn zus onder wettelijk toezicht staat, meent hij ook dat Britney al jaren probeert te ontsnappen aan de controle. Bryan kan zich dan ook goed voorstellen dat zijn zus de situatie grondig beu is.

“Erg frustrerend”

“Ze wilde altijd al ontsnappen van die curatele, het is erg frustrerend”, zegt hij. “Of iemand nou goede bedoelingen heeft of een vervelende attitude heeft, als iemand je constant vertelt wat je moet doen, is dat frustrerend.” Bryan Spears maakt zich daarnaast zorgen over hoe het met de zangeres zal gaan als het gezag zou worden opgeheven en snapt dat sommige fans veronderstellen dat de zangeres “tegen haar wil wordt vastgehouden.”

Mocht Britney straks weer volledig verantwoordelijk zijn voor haar persoonlijke en financiële beslissingen, dan vraagt Bryan zich af hoe dat zijn zus zal vergaan. “Ze heeft al sinds haar 15de een team van mensen om zich heen, dus loopt iedereen straks weg of wordt dat team kleiner?” Hij voegt daaraan toe dat Britney niet is gewend om bijvoorbeeld zelf reserveringen te maken of auto te rijden. “Ik weet zeker dat het een aanpassing gaat vergen.”

