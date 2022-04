Britney Spears gaat alweer topless in nieuwe dansvideo

Celebrities Jim Carrey stopt hoogstwaar­schijn­lijk met acteren: “Ik heb genoeg gedaan”

Jim Carrey (60) gaat hoogstwaarschijnlijk met pensioen. De acteur, die de laatste jaren al minder actief was, is naar eigen zeggen wel klaar met zijn carrière. “Enkel als er engelen verschijnen die een script brengen dat in gouden inkt is geschreven, zou ik nog even verdergaan.”

1 april