Britney Spears en verloofde Sam blijven positief na miskraam: “We willen nog steeds een kind”

Begin april maakten Spears en Asghari bekend dat ze samen een kindje verwachtten, maar anderhalve maand later had de zangeres een miskraam. Amper 36 uur nadat het koppel het triestige nieuws bekendmaakte op Instagram, had Sam een interview met ‘GQ’. Daarin vertelt hij over het verlies van hun kindje. "Het is iets wat veel mensen overkomt", aldus Asghari. De verloofde van Spears zegt ook dat hij positief blijft. “Ik hou me vast aan het idee dat een baby komt, wanneer de tijd rijp is.” Asghari is van mening dat hij en Spears misschien langer hadden moeten wachten met het aankondigen van de zwangerschap. "Maar we waren erg enthousiast en wilden het nieuws graag delen.”