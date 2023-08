Britney Spears en Sam Asghari gaan scheiden nadat zij hem bedrogen zou hebben

Een bron dicht bij het koppel vertelt aan TMZ dat Sam geruchten had gehoord dat Britney hem zou verlaten omdat zij een affaire zou hebben. Sam zou zelfs al het huis hebben verlaten en nu op zichzelf wonen.

De papiermolen is ook al officieel in gang gezet, zo heeft Ashgari de scheidingspapieren ingediend en geeft hij als reden “onoverkomelijke verschillen”. Recent hintte Asghari’s advocaat Neal Hersh er bovendien op dat het huwelijkscontract, waarin de verdeling van de eigendommen in werd vastgelegd, opnieuw onderhandeld zou worden. Wat al een veeg teken aan de wand was dat het niet goed ging tussen de twee, net als de ontbrekende trouwringen aan hun vingers de afgelopen weken. Toch zal het Iraans-Amerikaans model niet veel zien van Spears’ fortuin zien. Haar miljoenen zijn immers beschermd tegen het ergste scenario in de huwelijksvoorwaarden die hij dus recent aangepast wou zien.

Daarnaast zou Sam ook uit zijn op partneralimentatie. Hij zou ermee dreigen om gênante informatie over Britney te verspreiden als hij geen geld krijgt. Volgens hem zou Britney ook moeten instaan voor alle juridische kosten. Hoeveel geld hij wil, is niet duidelijk.

Spears en Asghari trouwden in juni vorig jaar, toen de zangeres nog onder de bewindvoering van haar vader Jamie stond. Ze vormden sinds 2016 een koppel. In juni van dit jaar stond Asghari nog stil bij hun eerste huwelijksverjaardag. Hij noemde de zangeres toen de “vrouw van zijn dromen”.

Advocate van Kim Kardashian

Uit nieuwe informatie die ‘Page Six kon bekomen, blijkt dat Britney al een advocate onder de arm heeft genomen en niet zomaar één. Laura Wasser, bewierookt als dé advocate voor moeilijke scheidingen, zal Spears verdedigen. De topadvocate stond eerder ook al Kim Kardashian bij tijdens haar scheiding van Kanye West. Spears maakt zich duidelijk op voor een potentiële vechtscheiding.

Lees verder onder de video.

KIJK OOK. Dit was het spectaculaire trouwfeest van Britney Spears

Als we de Instagram van de ‘Toxic’-zangeres moeten geloven, ligt ze niet echt wakker van de scheiding. Ze deelt doodleuk een kiekje op een paard met als bijschrift: “Ik ga binnenkort een paard kopen!”. Het nieuws dat haar echtgenoot de scheiding had aangevraagd was al enkele uren bekend toen ze de foto postte.

Lees verder onder het bericht.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor Britney is het de derde keer dat ze gaat scheiden. Ze was eerder getrouwd met jeugdvriend Jason Allen Alexander in 2004. Dat huwelijk hield slechts 55 uur stand. Het was ook Alexander die op het huwelijksfeest van Spears en Asghari voor heel wat commotie zorgde: hij brak in omdat hij koste wat het kost met de zangeres wou praten. Jason werd gearresteerd en kreeg zelfs een gevangenisstraf.

Britney vond na Jason Alexander opnieuw de liefde, dit keer bij danser Kevin Federline. De twee leerden elkaar kennen in 2004 en bleven tot 2007 samen. Met Federline heeft Spears ook haar enige twee kinderen. Sean Preston, geboren in 2005 en Jayden James, geboren in 2006. Slechts twee maanden na de geboorte van haar tweede zoon vroeg ze zelf de scheiding aan met Kevin Federline, met opnieuw de reden dat de verschillen tussen de twee te groot waren. Het was na de scheiding van Federline, dat het even bergaf ging met Spears. Amper enkele maanden na de breuk, werd vader Jamie aangesteld als bewindvoerder omdat Spears met mentale problemen kampte.

KIJK OOK. Fans maken zich zorgen om Britney Spears na verschillende weinig verhullende dansvideo’s op haar sociale mediapagina’s

LEES OOK: