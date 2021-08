Britney Spears en haar vriend reageren via sociale media op stap terug van papa Jamie

Britney plaatste een tekening op sociale media waarop een vrouw te zien is die met haar rug naar het beeld staat en bloemen en vlinders in haar haren heeft. De zangeres zette er verder geen tekst bij. Ook Britneys vriend Sam Asghari liet van zich horen. Hij postte een foto van een tatoeage met daarop een leeuwin met een kroon op. "Jammer dat ik niet van tattoos op mijn lijf houdt," zette hij erbij. Een tijdje geleden noemde hij Spears al een leeuwin die altijd zal blijven vechten voor wat ze waard is.

Lynne Spears, de moeder van Britney, heeft dan weer via haar advocaat gereageerd op het nieuws. “Ze is opgetogen over deze beslissing. Ze is zich drie jaar geleden beginnen moeien met het voogdijschap om haar dochter te beschermen en heeft nu bereikt wat ze wilde. Zij zal verder geen commentaar meer geven,” aldus Gladstone N. Jones.

Stap dichter bij vrijheid

Intussen zijn de fans van de ‘Toxic’-zangeres dolblij voor hun idool. “We zijn een stap dichter bij je vrijheid gekomen! #FreeBritney!,” schrijft een volger. Een ander zegt: “Alles lijkt eindelijk in je voordeel te werken. Hier hebben we met z’n allen zo hard voor gestreden, je verdient dit.”

Britney Spears staat sinds 2008 onder het voogdijschap van haar vader, nadat ze wegens privé- en professionele problemen een inzinking had gekregen. Tijdens een felbesproken rechtbankzitting haalde ze recent fel uit naar haar papa. “Hij maakt misbruik van het voogdijschap en controleert m’n hele leven. Ik mag zelfs m’n spiraaltje niet laten verwijderen. Ik wil hem aanklagen en hij verdient het om achter tralies te zitten”, vertelde ze toen. De stap terug van Jamie is dan ook een belangrijke overwinning in de queeste van de popster naar meer vrijheid.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Britneys vriend Sam Asghari deelde een tattoo van een leeuw in z'n Instagram Stories. © Instagram

Lees ook: