Britney Spears doet aangifte tegen bewaker van bekende basketballer: “Hij sloeg me in mijn gezicht”

“Traumatische ervaringen zijn niet nieuw voor mij. Ik heb al veel meegemaakt, maar ik was niet voorbereid op wat me gisteravond is overkomen”, begint de ‘Toxic’-zangeres. “Ik herkende een atleet in de lobby van mijn hotel. Ik was op dat moment onderweg naar een restaurant in een ander hotel”, vertelt ze. Spears arriveerde niet veel later in het restaurant CATCH, samen met haar echtgenoot Sam Ashgari en twee vrienden. Daar kwam ze basketballer Victor Wembanyama opnieuw tegen. “Ik besloot om op hem af te stappen om hem te feliciteren met zijn prestaties. Het was zeer luid, dus tikte ik hem op de schouder. Zijn beveiliger sloeg me recht in mijn gezicht, terwijl andere mensen toekeken”, aldus Spears. De popster meent dat ze door de klap bijna op de grond belandde en haar bril was gevallen.