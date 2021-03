Britney Spears deelt zeldzame foto van haar 2 zonen

CelebritiesDat Britney Spears (39) 2 zonen heeft, is absoluut geen geheim, maar de twee jongens komen bijna nooit in beeld. Al maakte de zangeres nu toch een uitzondering. Enkele uren geleden deelde ze namelijk een foto van Jayden (14) en Sean Preston (15) op haar Instagramaccount. “Mijn jongens zijn al zo groot ondertussen”, klinkt het nog.

Britney deelde twee versies van dezelfde foto op haar Instagramaccount. Op de foto is de zangeres samen met haar twee zonen te zien. Zowel Jayden als Sean Preston hebben een mondmasker aan. Dat van de popdiva hangt net onder haar kin. Samen poseren de drie in een grasveld en dit onder een knalblauwe hemel. Op de bewerkte foto voegde Spears een aantal wolken en een oranje gloed toe.

In het onderschrift dat bij de beelden hoort, maakt Britney Spears duidelijk hoe snel haar twee zonen volwassen geworden zijn. “Het is gek dat de tijd soms zo snel vliegt… mijn jongens zijn al zo groot ondertussen.” Verder schrijft ze nog dat het voor elke mama moeilijk is om haar kinderen zo snel te zien opgroeien en dat ze ook ontzettend trots is op haar kinderen. “Ik prijs mezelf gelukkig dat mijn twee zonen zo vriendelijk en hoffelijk zijn. Ik moet dan toch iets juist gedaan hebben”, klinkt het nog.

Verder bevestigde de zangeres nog dat ze inderdaad niet vaak foto’s van haar kinderen post. Ze wil namelijk dat ze vrij zijn om te kiezen wie ze willen zijn. “Ik heb al een tijdje geen foto’s meer gedeeld van mijn jongens. Ze zijn op een leeftijd gekomen waarop ze hun identiteit zelf willen uitdrukken en dat begrijp ik volkomen”, schrijft de zangeres nog.

30/70-regeling

Sean Preston en Jayden brengen doorgaans iets meer tijd met hun vader Kevin Federline (42). Deze laatste heeft namelijk 70% van het hoederecht terwijl zijn ex-vrouw maar 30% heeft. Vroeger had het koppel een 50-50-regeling, maar na de meltdown van de zangeres in 2007 was het Federline die de volledige verantwoordelijkheid over hun twee zonen kreeg toegewezen. Ondertussen mag Britney haar zonen dus terug vaker zijn, maar zelf hoopt ze dat het hoederecht in de toekomst weer gelijk verdeeld zal zijn.

Britney Spears en Kevin Federline leerden elkaar kennen in 2004 en na een relatie van drie maanden kondigden ze destijds aan dat ze verloofd waren. In 2005 werd hun eerste zoon Sean geboren. Jayden volgde een jaar later, in september 2006. Niet veel na de geboorte van hun tweede zoon ging het koppel uit elkaar. In november vroeg Britney al de scheiding aan en in maart 2007 was hun break-up officieel rond.

