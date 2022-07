Britney Spears deelt sms’en die ze naar haar moeder verstuurde vanuit instelling: “Ik heb het gevoel dat hij me probeert te vermoorden”

In het eerste bericht schreef de zangeres: “Hij zei dat hij de seraquil (medicatie voor stemmingsstoornissen red.) wil verhogen. Ik heb zoiets van whoaaaaaaa go f–k yourslwf. Ik dacht dat seraquil een slaapmiddel was, maar het is voor bipolairen en is veel sterker van lithium.” Het is niet duidelijk of Britney het in de berichten heeft over haar vader Jamie Spears of over haar dokters. “Ik voel letterlijk het medicijn in mijn maag. Ik heb het gevoel dat hij me probeert te vermoorden. Ik zweer het op God.” Bij de screenshots die Britney deelde, schreef ze dat haar moeder Lynne Spears nooit reageerde op de onrustwekkende berichten.