Britney Spears brengt veelbesproken memoires uit in oktober (en uiteraard prijkt ze halfnaakt op de cover)

"Zowat elke figurant en loopjongen wist de waarheid": het promiscue dubbelle­ven van Holly­woodster Rock Hudson

Hij had de looks, de succesvolle carrière en het geld. Midden jaren vijftig kon niemand om Rock Hudson heen. Maar de knappe filmster koesterde een groot geheim: hij was homoseksueel en hield er een behoorlijk promiscue levensstijl op na. Een façade die hij tot aan z'n vroegtijdige dood ophield. De nieuwe documentaire ‘All That Heaven Allowed’ onderzoekt het stomende dubbelleven van de gevierde acteur. “Er was maar één manier om de geruchten te stoppen. Rock moest trouwen. En snel.”