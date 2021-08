Britney Spears beschuldigd van slaan huishoudster, advocaat spreekt van “tabloidroddels”

Celebrities Johnny Depp eist 43 miljoen schadever­goe­ding van ex-vrouw Amber Heard

19 augustus Johnny Depp (58) is niet van plan om het op te geven, na het verlies van zijn rechtszaak tegen de Britse krant The Sun. De acteur kreeg toestemming van de rechter om zijn ex-vrouw Amber Heard (35) aan te klagen in de rechtbank van Virginia. Depp is van plan om 43 miljoen euro schadevergoeding van haar los te krijgen.