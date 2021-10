Britney Spears bedankt fans voor ‘bevrijding’: “Ik heb geen woorden en heb twee uur lang gehuild”

Celebrities “Britney Spears wil nooit meer optreden”

4 oktober Nu vader Jamie Spears (69) niet langer haar toezichthouder is en de vrijheid van Britney Spears (39) aan de horizon lonkt, lijkt de zangeres er over uit te zijn voorlopig niet meer te willen optreden. Of dit voorgoed is, is nog niet duidelijk. Dat meldt TMZ.