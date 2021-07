Britney redde haar uit de klauwen van haar vader, maar waar is Lynne Spears nu haar dochter haar zo hard nodig heeft?

CelebritiesDat Jamie Spears (68) al dertien jaar lang het doen of laten van zijn 39-jarige dochter Britney bepaalt, is tijdens de afgelopen weken nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden. Maar wat is de rol van Lynne Spears (66) in dit hele verhaal? De moeder van de zangeres heeft zich het afgelopen decennium opvallend afzijdig gehouden en dat terwijl haar dochter Britney net diegene is die haar zo’n twintig jaar geleden gered heeft uit de klauwen van haar vader. “Ik geef mezelf de schuld. Welke moeder zou dat niet doen?”