‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden deelt foto van doodgeboren zoontje op de dag dat hij 10 zou worden: “We denken elke dag aan je”

De tv-ster was er kapot van toen haar zoontje in 2011 ‘slapend’ werd geboren. Amanda beviel met een keizersnede en was nadien doodsbang om hem vast te houden. “Ik kon de gedachte niet aan om een ​​dode baby vast te houden”, zei ze toen. “Ik was bang hoe hij eruit zou zien. Maar op het moment dat hij naar buiten kwam, nam de verpleegster hem en zei: ‘Hij is mooi.’ Dus ik zei: ‘Geef hem aan mij. Ik ben zijn mama.’”

Twee mooie dochters

Amanda en haar man Chris hebben twee dochters: de 14-jarige Alexa en Hollie, acht, die werd geboren in het jaar dat ze hun zoontje hadden verloren. Ook die bevalling verliep niet zonder problemen. “Mijn man schrok zich dood, want na de bevalling stond hij plots tot aan zijn enkels in het bloed - of zo zei hij het toch. De dokter kwam naar me toe en vertelde me heel kalm dat ze mij in coma zouden moeten brengen, omdat ik een inwendige bloeding had opgelopen. Tijdens de zwangerschap hadden ze gemist dat mijn placenta vastzat aan een belangrijke slagader achter mijn blaas. Ze hadden niet genoeg bloed ter beschikking om dat probleem onmiddellijk op te lossen.” Amanda lag vier dagen in een kunstmatige coma voor ze Hollie weer kon vasthouden. Gelukkig herstelde Amanda wél en heeft ze vandaag een mooi gezin met twee dochters. “Sterker nog, twee weken na mijn coma zat ik alweer in de jury van ‘Britain’s Got Talent’”, glimlachte ze. “Ze krijgen ons zomaar niet klein.”