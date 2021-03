BRIT Awards laten genderspecifieke awards toch niet vallen

Ieder jaar reiken de BRIT Awards genderspecifieke prijzen als ‘Beste Mannelijke of Vrouwelijke Artiest’ uit, maar dit jaar zouden die prijzen herzien worden. Dat idee kwam er, nadat Sam Smith twee keer genomineerd werd voor ‘Britse Mannelijke Soloartiest’, waarop die zei zich te identificeren als niet-binair. Nu laat de organisatie echter weten de prijzen niet te zullen ‘neutraliseren’. Er is momenteel te veel werk met het zoeken naar manieren om te voldoen aan de Covidmaatregelen voor het evenement. Wel zal de organisatie gaan praten met Sam Smith om er zeker van te zijn dat die zich goed voelt bij de categorie waarin die verschijnt, volgens The Sun.

Een bron bij de BRIT Awards zei: “Voor 2021 zijn er geen veranderingen in de categorieën. Wel zijn de BRIT Awards vastbesloten om de show te laten evolueren en het is nog steeds iets waar veel over wordt gediscussieerd. Er is geen tijdlijn, maar er is nog steeds een mogelijkheid tot verandering in latere jaren.” Over de kwestie wordt al sinds vorig jaar gespeculeerd, maar zal waarschijnlijk pas in 2022 aan de orde komen.

Minder inclusie

Niet iedereen is het ermee eens dat de genderspecifieke awards afgeschaft moeten worden. Voormalig ‘Good Morning Britain’-presentator Piers Morgan zei dat vrouwelijke artiesten op die manier erkenning zouden verliezen in een door mannen gedomineerde industrie. Dat was bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de BRIT Awards 2020 al te zien in de gemengde categorieën. Zangeres Mabel was toen de enige vrouwelijke artiest onder de 25 genomineerden in die gemengde categorieën. Zij maakte toen kans op een award voor ‘Beste Nieuwe Nummer’. De genomineerden voor de ‘Beste Britse Band’ en ‘Beste Britse Album’ waren alleen maar mannen. ‘Beste Britse Band’-winnaars Foals zeiden toen bij de in ontvangstname van hun award: “Hopelijk zien we volgend jaar wat meer vrouwen in deze categorie”.

Een andere Britse bron meent dat “als je de genderspecifieke awards weghaalt, het risico loopt dat je vrouwelijke artiesten geen platform geeft. Elke verandering die wordt doorgevoerd om meer inclusief te zijn, moet dat ook zijn. Als die verandering uiteindelijk leidt tot minder inclusie, of een minder diverse shortlist, dreigt het contraproductief te zijn.”

A-listers

Grote namen die in de stemlijsten prijken zijn onder meer Dua Lipa, die nu al de favoriet lijkt te zijn voor twee van de belangrijkste prijzen, maar ook andere A-listers, waaronder Paul McCartney, Little Mix, The 1975, Biffy Clyro en AJ Tracey, zullen naar verwachting een prominente plaats onder de genomineerden krijgen.

De BRIT Awards vinden dit jaar plaats op dinsdag 11 mei in plaats van de gebruikelijke datum in februari omwille van de Covidmaatregelen.

