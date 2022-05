'Bridgerton'-actrice Ruby Barker in ziekenhuis opgenomen met mentale problemen

TV RECENSIE. ‘Bridgerton 2’: “Minder hitsig, maar aantrek­kings­kracht te over”

Het eerste seizoen van ‘Bridgerton’ kwam er op een moment dat de wereld depressief op de bank lag en vreselijk veel nood had aan vakantie; veel is er op anderhalf jaar tijd dus niet veranderd. In de eerste maand na z’n release wist het allesbehalve conservatieve en allesbehalve historisch correcte kostuumdrama gebaseerd op de romans van Julia Quinn maar liefst 82 miljoen huishoudens naar een meer amusante fantasiewereld te transporteren, waar extravagante kostuums, liefde, drama en een stevige portie seks de hoofdtoon uitmaakten. Of dit tweede deel opnieuw een even geslaagde vlucht van de realiteit kan aanbieden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

29 maart