Brengt Taylor Swift binnenkort memoires uit? Mysterieus boek wordt massaal gekocht door fans

Celebrities Naakt in openbaar toilet, betrapt met prostituee en gelekte seksvideo, dit zijn de strafste schandalen van de sterren

Of het een heugelijk jubileum is dat met veel luister gevierd zal worden, durven we te betwijfelen. Vooral omdat de ‘jubilaris’ ondertussen overleden is. Maar het is 25 jaar geleden dat de Britse popster George Michael in Beverly Hills op een openbaar toilet betrapt werd op openbare zedenschennis. “Dat was tegelijk een dieptepunt en tegelijk een verlossing voor George”, zegt een vriend van hem in de Britse krant ‘The Sun’. Een overzichtje van de strafste schandalen van de sterren in ‘TV Familie’.