Bradley Cooper krijgt kritiek voor dragen van valse ‘Joodse’ neus in trailer van ‘Maestro’

KIJK. Oordeel zelf over Bradleys neus in de trailer van ‘Maestro’:

‘Maestro’, die mede geproduceerd wordt door Hollywood-zwaargewichten Steven Spielberg (76) en Martin Scorsese (80), zoomt in op de relatie tussen Leonard en z'n echtgenote Felicia Montealegre Cohn Bernstein, vertolkt door Carey Mulligan (38). De eerste trailer, die dinsdag werd gelanceerd, zorgde meteen voor controverse. “We leven in een tijd dat er veel gevoeligheden heersen over de representatie van (etnische) minderheden", schrijft de Britse actrice Tracy-Ann Oberman (56) op ‘X’, het voormalige ‘Twitter’. “Het is oké om een acteur als Cooper te verkiezen boven een acteur die zelf Joods is. Als hij echter een valse neus moet dragen, om geloofwaardig in z'n rol over te komen, is dit het equivalent van ‘blackface’ (waarbij een wit persoon zich zwart schminkt, nvdr).”