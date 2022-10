Brad Pitt reageert op beschuldigingen van mishandeling: “Het doelwit van persoonlijke aanval”

CelebritiesBrad Pitt (58) heeft zijn “verantwoordelijk genomen voor dingen die hij heeft gedaan in zijn verleden, maar hij zal geen verantwoordelijkheid nemen voor dingen die hij niet heeft gedaan”. Dat heeft één van zijn advocaten laten weten aan ‘The New York Times’, nadat de krant details naar buiten bracht over vermeende mishandeling door de acteur.

Angelina Jolie (47) stelt dat haar ex-man Brad Pitt haar en haar kinderen mishandelde tijdens een vliegreis in september 2016. De vermeende mishandeling kwam aan bod in de zaak die loopt over hun gezamenlijke wijnmakerij. Het incident zou deels de aanleiding zijn geweest voor hun scheiding, die Jolie vlak daarna aanvroeg.

Jolie, Pitt en hun zes kinderen waren onderweg van Frankrijk naar Californië. “Pitt kneep de keel van een van de kinderen dicht en sloeg een ander kind in het gezicht”, meldt het dossier. Ook zou hij Jolie bij haar hoofd hebben gegrepen en haar door elkaar hebben geschud, bier over haar heen hebben gegooid en bier en rode wijn over de kinderen hebben gegoten.

“Persoonlijke aanval”

“Brad heeft vanaf de eerste dag zijn verantwoordelijk genomen voor wat hij deed, in tegenstelling tot de tegenpartij. Maar hij zal geen verantwoordelijkheid nemen voor dingen die hij niet heeft gedaan”, reageert zijn advocaat in een verklaring. “Hij is het doelwit van een persoonlijke aanval en de zaken worden verkeerd voorgesteld.”

“Gelukkig hebben de verschillende overheidsinstanties, die de tegenpartij de afgelopen zes jaar tegen hem heeft proberen opzetten, hun eigen onafhankelijke beslissingen genomen”, klinkt het verder. “Brad zal zich voor de rechtbank blijven verantwoorden, zoals hij altijd heeft gedaan.”

Onderhandelingen

In de juridische documenten stellen de advocaten van Jolie dat de onderhandelingen over de wijnmakerij zijn stukgelopen omdat Pitt wilde dat zij “een geheimhoudingsovereenkomst tekent die haar contractueel zou hebben verboden om buiten de rechtbank te spreken over Pitts fysieke en emotionele mishandeling van haar en hun kinderen”. Vervolgens wordt het incident beschreven, dat plaats zou hebben gevonden in een privéjet.

Federale autoriteiten zouden het incident hebben onderzocht, maar besloten om niet tot een strafrechtelijke vervolging over te gaan. Een paar dagen later vroeg Jolie een scheiding aan, aldus ‘The New York Times’. Jolie en Pitt hebben samen zes kinderen, met leeftijden tussen de 14 en 21 jaar. Het tweetal leerde elkaar kennen in 2005 op de set van de film ‘Mr & Mrs Smith’, waarin ze samen acteerden.

HERBEKIJK OOK: Angelina Jolie pleit voor wet tegen huishoudelijk geweld

LEES OOK: