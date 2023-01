Brad Pitt over favoriete seksscène ooit: niet met Angelina Jolie, wél met minderjarige ex-vriendin

Celebrities Jessie J kokhalzend te zien op Instagram door zwanger­schaps­kwa­len: “Heftig eerste trimester”

Jessie J (34) toont de mooie, maar ook de moeilijke kant van haar zwangerschap op Instagram. De zangeres maakte onlangs bekend dat ze in verwachting is van een kindje, na een miskraam te hebben gehad. Op sociale media deelt ze verschillende filmpjes met haar bolle buik, maar ze laat ook weten last te hebben van zwangerschapskwaaltjes. Zo verschijnt ze in meerdere beelden voorovergebogen én kokhalzend. Ze heeft duidelijk last gehad van misselijkheid. “Ze hebben mij gewaarschuwd, de eerste drie maanden waren heel heftig”, schrijft Jessie bij de video.

