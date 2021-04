Brad Pitt onder vuur na zijn bezoek aan ons land

CelebritiesEerder deze week landde Brad Pitt (57) in alle stilte met zijn privéjet in ons Belgenlandje en dat in volle coronatijd. Hoewel er veel enthousiasme was rond zijn verblijf, ligt Pitt ook onder vuur, voornamelijk in zijn thuisland Amerika. Hoe kan het dat iemand een bezoek brengt aan een land dat in lockdown zit en waar een inreisverbod geldt?