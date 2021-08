Brad Pitt-lookalike moet datingapps verwijderen omdat geobsedeerde vrouwen hem stalken: “Ik ben niet op zoek naar mijn Angelina”

Je kan er niet naast kijken. De Brit Nathan Meads uit Oxford lijkt verbazend goed op, een iets jongere, Brad Pitt. Al zo’n 15 jaar spreekt iedereen hem aan over de griezelige gelijkenis en sinds een drietal jaar verdient hij er ook een aardige duit aan. De arbeider klust bij als Brad Pitt-imitator en per opdracht strijkt hij tot 500 pond op, zo’n 560 euro. De bekende smoel van Meads heeft hem ook al een toegangsticket bezorgd tot exclusieve feestjes met beroemdheden als ex-voetballer Rio Ferdinand en de voormalige bokser Ricky Hatton. “Ik ben zelfs benaderd door Dorien Rose, de beroemde lookalike van Angelina Jolie. Ze kon niet geloven dat ze nog niet met me had samengewerkt”, zegt Meads. Maar ondanks alle aandacht en bewondering blijft de alleenstaande vader naar eigen zeggen “nederig”, “ down to earth” en - jawel - single.

‘Catfish’

En z’n status als vrijgezel zal ook niet snel veranderen. (Online) daten met een smoel die als twee druppels water op Brad Pitt lijkt, is op het eerste zicht een mooie troef, maar het kan ook gigantisch in je nadeel werken. “Sommige vrouwen noemen me een ‘catfish’ en zeggen dat ik hun lok met een vals profiel. Ze videobellen me dan op Instagram om te checken of ik er echt wel als Brad Pitt uitzie. Andere vrouwen raken zo geobsedeerd ze me toevoegen op alle sociale media en me blijven berichten sturen. Uiteindelijk heb ik al mijn datingapps verwijderd. Ik blijf dus nog even vrijgezel. Dat is ook niet erg want ik ben niet op zoek naar mijn persoonlijke Angelina. Mijn wereld draait om mijn twee dochters en zij zijn mijn grootste prioriteit.”