Brad Pitt klaagt ex Angelina Jolie aan nadat ze aandelen verkoopt: “Hij voelt zich bedrogen”

Celebrities Lichtjes aangescho­ten Adele danst rond een paal en stript in gayclub na Graham Norton Show

Donderdag was Adele (33) te gast bij de Graham Norton Show, maar het is vooral de afterparty waar de zangeres zich pas echt goed heeft geamuseerd. Tot grote verassing van de eigenaars verscheen Adele later op de avond ineens in een gaybar in Londen. Daar werd op dat moment het G-A-Y’s Porn Idol-event gehouden, een wedstrijd om het beste strippen. Adele reikte vervolgens de prijs uit en besloot om zelf ook een toertje rond een paal te draaien om vervolgens haar jasje uit te doen en in haar beha verder te feesten.

11 februari